Москва, 3 марта, 2025, 07:44 — ИА Регнум. В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и ликвидировали семь украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом 3 марта сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

В ведомстве уточнили, что три БПЛА противника были поражены в небе над Липецкой областью, два дрона сбили в Ростовской области. Ещё два беспилотника ночью обезвредили в Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта средства ПВО успешно отразили атаку беспилотников в Ростовской области. По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, военные нейтрализовали БПЛА в Красносулинском районе. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

Всего с начала проведения спецоперации ВС России уничтожили 656 самолётов ВСУ, 283 вертолёта, 45 086 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 954 танка и других боевых бронированных машин, уточнили 2 марта в Минобороны РФ.

В ночь на 1 марта силы ПВО обнаружили и ликвидировали над восемью регионами России 48 вражеских беспилотников. Самая массированная атака ВСУ с воздуха пришлась на Тверскую область, где ВС РФ поразили 21 дрон. Ещё 11 БПЛА уничтожили в небе над Крымом. Пять вражеских дронов ночью сбили в Брянской области. В Белгородской и Ростовской областях обезвредили по три украинских беспилотника. По два дрона поразили в Смоленской и Липецкой областях. Ещё один БПЛА был сбит в Курской области.