Лондон, 3 марта, 2025, 07:32 — ИА Регнум. Украина не будет соглашаться на прекращение огня в зоне боевых действий в обмен на потерю территорий. Об этом 2 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский при общении с британскими журналистами после саммита в Лондоне.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Украина никогда не признает присоединение территорий Россией, <…> даже если это будет попытка заключить мирное соглашение. Мы не хотим ничего, что не принадлежит нам», — цитирует Зеленского газета The Guardian.

Он считает, что завершение конфликта не на условиях Украины будет временным и «люди захотят восстановить справедливость».

Как сообщало ИА Регнум, ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, очевидно, придётся пойти на территориальные уступки, заявил советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля отметил, что Вашингтон считает нереалистичным возвращение в состав Украины регионов, покинувших её в 2014 году и позднее, а также вступление Украины в НАТО по итогам переговоров о завершении конфликта. Хегсет отметил, что приоритет США — достижение мира на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие. По словам главы государства, одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял Путин.

Крым и Севастополь вернулись в состав России по итогам референдума, проведённого в 2014 году. Донецкая и Луганская Народные Республики, Запорожская и Херсонская области вновь стали регионами РФ по итогам референдумов 2022 года.