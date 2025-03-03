Трамп призвал США беспокоиться о внутренних проблемах, а не о Путине
Трамп призвал американцев беспокоиться о наркобаронах и мигрантах, а не о Путине
Вашингтон, 3 марта, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал политиков, сограждан беспокоиться о внутренних проблемах, нелегалах и наркокартелях, а не думать о российском президенте Владимире Путине.
«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент также добавил, что США не должны прийти к тому, к чему пришла Европа.
Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами.
Позже Трамп заявил, что он верит в возможность урегулирования конфликта на Украине за год, иначе может начаться третья мировая война, которая не принесёт никому выгоды.
Дональд Трамп вскоре после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что готов возобновить разговор с ним на определенных условиях.
Трамп считает, что диалог сторон возможен в том случае, если Зеленский не будет отрицательно высказываться о Владимире Путине, а также заявит о стремлении к мирным переговорам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта заявил, что ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. По его словам, это поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.
Владимир Путин, который даже не присутствовал, вышел победителем из перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, считает президент Финляндии Александер Стубб. Комментируя поведение Зеленского, Стубб отметил, что занимается дипломатией практически всю свою жизнь, однако такого не видел.