Вашингтон, 3 марта, 2025, 07:06 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп призвал политиков, сограждан беспокоиться о внутренних проблемах, нелегалах и наркокартелях, а не думать о российском президенте Владимире Путине.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры, Путин, Трамп

«Мы должны меньше беспокоиться о Путине, а больше — о бандах мигрантов-насильников, наркобаронах, убийцах и людях из психиатрических клиник, въезжающих в нашу страну», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент также добавил, что США не должны прийти к тому, к чему пришла Европа.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин провёл телефонные переговоры с Трампом. Главы двух государств обсудили, в частности, украинский конфликт и пришли к согласию, что его можно разрешить мирными переговорами.

Позже Трамп заявил, что он верит в возможность урегулирования конфликта на Украине за год, иначе может начаться третья мировая война, которая не принесёт никому выгоды.

Дональд Трамп вскоре после скандала с главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что готов возобновить разговор с ним на определенных условиях.

Трамп считает, что диалог сторон возможен в том случае, если Зеленский не будет отрицательно высказываться о Владимире Путине, а также заявит о стремлении к мирным переговорам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 марта заявил, что ускорить налаживание отношений России и США можно при наличии политической воли у глав двух государств. По его словам, это поможет пройти этот путь достаточно быстро и успешно.

Владимир Путин, который даже не присутствовал, вышел победителем из перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского, считает президент Финляндии Александер Стубб. Комментируя поведение Зеленского, Стубб отметил, что занимается дипломатией практически всю свою жизнь, однако такого не видел.