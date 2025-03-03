У президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера есть план по урегулированию конфликта на Украине, разработанный при участии Киева. Союзники предлагают участникам конфликта на месяц ввести режим перемирия в воздухе, на море и в отношении украинской энергоинфраструктуры, заявил Макарон 2 марта в интервью изданию Le Figaro. Он также отметил необходимость отправки на Украину «европейского миротворческого контингента», но заверил, что в ближайшие недели западные военные в стране не появятся. Обсуждением в том числе такого известия ознаменован новый, 1103-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Макрон и Зеленский

Заявление Макрона об отказе от мира «любой ценой» прозвучало после так называемого международного саммита по украинскому урегулированию, состоявшегося в Лондоне 2 марта, где стороны так и не смогли выработать единого решения по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал данное мероприятие «позорным зрелищем» и «русофобским шабашем».

О том, что Россию не устроит перемирие, заявлял в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» в конце 2024 года глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Перемирие нас не устроит. Нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности, которые нацелены на устранение главных первопричин конфликта, включая и общую безопасность в Европе, расширение НАТО», — отмечал дипломат, подчёркивая, что России необходимо защитить права людей, которые высказались за воссоединение с Россией.

Также о том, что диалог должен привести к долгосрочному миру, а не к короткому перемирию, в очередной раз высказался президент Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в конце января 2025 года.

А что касается Европы, то глава российского МИД считает, что ей и вовсе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту.

«Если они будут вот так выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами, по обычаю своему и по своему нраву и привычкам, будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?» — уточнил Сергей Лавров 17 февраля на пресс-конференции.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.