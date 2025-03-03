Москва, 3 марта, 2025, 07:02 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета России установили гибель более 7 тыс. человек на территории Донбасса от действий украинских формирований с 2014 года. Об этом сообщил председатель СКР Александр Бастрыкин.

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«По данным следствия, в результате агрессии Украины с 2014 года пострадали не менее 27 518 мирных жителей, из которых убиты 7274, в том числе 217 несовершеннолетних», — уточнил глава ведомства в интервью ТАСС.

Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 20 244 человека, более тысячи из них — дети.

По словам Бастрыкина, потерпевшими по уголовным делам о преступлениях против мира, личности и безопасности человечества были признаны пострадавшие и родственники погибших. В частности, потерпевшими признаются все, кто был вынужден покинуть своё место жительства из-за преступных действий киевского режима. Таких насчитывается десятки тысяч граждан, отметил председатель Следственного комитета России.

Как сообщало ИА Регнум, решения 2022 года о начале специальной военной операции России на Украине могли быть реализованы раньше, потому что были видны предпосылки развития неонацистского киевского режима. При этом Москва старалась урегулировать ситуацию при помощи дипломатии и верила в Минские соглашения, заявил политолог Никита Ляховецкий.

Провалившиеся 28 февраля 2025 года переговоры в США с участием главы киевского режима Владимира Зеленского продемонстрировали, что наступил момент расплаты за его преступления, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Растущее дистанцирование США от Зеленского — лишь первый шаг в процессе привлечения его к ответственности. Вскоре Зеленский понесёт полную ответственность за ту национальную трагедию, к которой он привёл Украину и её граждан, констатировал спикер.