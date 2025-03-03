В ДНР российские военные уничтожили вражеский танк «Леопард»
На красноармейском направлении в ДНР расчёт FPV-дрона подбил танк «Леопард»
ДНР, 3 марта, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Расчет ударных беспилотников группировки войск «Центр» ликвидировал вражеский танк «Леопард» на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Подробности сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы расчета ударного FPV-дрона в ходе проведения воздушной разведки обнаружили свежие следы бронетехники.
Разведчик-оператор Виталий рассказал, что вычислил танк по следам, которые вели с дороги в лесополосу. ВСУ замаскировали технику, но российские военные выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части танка.
Машина противника взлетела на воздух, в том числе и от детонации своего боекомплекта.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за сутки 1 марта в Курской области потеряли более 240 бойцов и 15 бронемашин, два бронетранспортёра, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.
Кроме того, ВС РФ ликвидировали артиллерийское орудие и миномёт, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов противника. Шесть украинских бойцов сдались в российский плен.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29.