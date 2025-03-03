ДНР, 3 марта, 2025, 06:38 — ИА Регнум. Расчет ударных беспилотников группировки войск «Центр» ликвидировал вражеский танк «Леопард» на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

Én01 Немецкий танк «Леопард-2»

Бойцы расчета ударного FPV-дрона в ходе проведения воздушной разведки обнаружили свежие следы бронетехники.

Разведчик-оператор Виталий рассказал, что вычислил танк по следам, которые вели с дороги в лесополосу. ВСУ замаскировали технику, но российские военные выполнили боевые заходы и спикировали дронами в заднюю и переднюю части танка.

Машина противника взлетела на воздух, в том числе и от детонации своего боекомплекта.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за сутки 1 марта в Курской области потеряли более 240 бойцов и 15 бронемашин, два бронетранспортёра, 17 автомобилей, две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США.

Кроме того, ВС РФ ликвидировали артиллерийское орудие и миномёт, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов противника. Шесть украинских бойцов сдались в российский плен.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в зоне проведения спецоперации сбили украинский истребитель МиГ-29.