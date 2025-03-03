Москва, 3 марта, 2025, 06:27 — ИА Регнум. В течение 2024 года российские следователи расследовали 429 уголовных дел о терроризме, возбуждённые в отношении 564 человек. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

«Подтвердилась информация, что украинские спецслужбы вводили людей в заблуждение, обещали небольшое вознаграждение, а те совершали особо тяжкие преступления», — добавил глава СКР в интервью ТАСС.

Также Бастрыкин отметил, что в некоторых регионах были задержаны и предстали перед судом злоумышленники, повреждавшие транспортную инфраструктуру и другие объекты. Исполнители преступлений должны помнить о неминуемом наказании, поскольку именно их привлекут к ответственности. Согласно российскому законодательству, сроки лишения свободы по статьям за терроризм и диверсии очень длительные, напомнил Бастрыкин.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил к 10 годам и одному месяцу колонии экс-редактора онлайн-издания DOXA (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Армена Арамяна (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) по делу о пропаганде терроризма и военных фейках. По версии следствия, 3 августа 2022 года он опубликовал пост в соцсетях, в котором содержалась недостоверная информация о действиях российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины в ходе проведения спецоперации. Также в январе 2023 года он разместил на сайте журнала публикацию с призывами к совершению поджогов военных комиссариатов и нарушению движения поездов.

В октябре 2024 года второй Западный окружной военный суд приговорил блогера Нурмухамада Шарипова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), фигуранта уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), к 12 годам лишения свободы.Установлено, что летом 2021 года уроженец Таджикистана находился в ТЦ «Дубровка» в Москве, когда добровольно причислил себя к участникам террористической организации, после чего распространял её идеи среди последователей радикального ислама. В мае 2023 года сотрудники ФСБ задержали его в аэропорту Шереметьево.