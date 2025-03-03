Ростов-на-Дону, 3 марта, 2025, 05:56 — ИА Регнум. В ночь на 3 марта средства противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотников в Ростовской области.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

По информации врио губернатора региона Юрия Слюсаря, силы ПВО нейтрализовали БПЛА в Красносулинском районе.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

Как сообщало ИА Регнум, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области 1 марта был нанесен во время построения личного состава.

ВСУ 2 марта обстреляли три населённых пункта на территории Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, но есть повреждения частных домов и зданий учреждений.

За сутки 1 марта российские средства противовоздушной обороны сбили 62 беспилотника ВСУ, над Белгородской областью — четыре.