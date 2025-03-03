Киев, 3 марта, 2025, 05:37 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский не исключил своего участия в выборах президента Украины.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

На данный момент нелегитимный почти год Зеленский признал, что убрать его «будет непросто».

«Сменить меня будет непросто, потому что для этого понадобится не только провести выборы. Потребуется не допустить моего участия. А это будет немного сложнее», — заявил Зеленский британским журналистам после личной встречи с королем Карлом III.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский нахамил члену сената конгресса США Линдси Грэму (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) из-за его совета подать в отставку после скандала в Белом доме. Он заявил американцу, что президента «должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине».

После перепалки в Белом доме финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился к руководству ВСУ с призывом остановить разрушение страны и призвал отправить Зеленского в отставку. Видеозаписи из Белого дома свидетельствуют о том, что глава киевского режима уже не в своем уме, прокомментировал эксперт.

Журналист Джексон Хинкл назвал Владимира Зеленского после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом нищим преступником и попросил «посадить его в тюрьму».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года, что ставит под сомнение его легитимность.