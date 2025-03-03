Париж, 3 марта, 2025, 05:22 — ИА Регнум. Париж и Лондон инициировали временное перемирие на Украине без учёта наземных боевых действий. Об этом 2 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

ИА Регнум Макрон и Стармер

По данным французской газеты Le Figaro, перемирие должно продлиться в течение 30 дней. В рамках соглашения потребуется прекратить боевые действия на море, в воздушном пространстве, а также атаки на энергообъекты. Ситуацию на земле сложнее контролировать во время перемирия в связи с обширной фронтовой линией.

Отмечается, что Макрон предложил ввести перемирии на Украине совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Как сообщало ИА Регнум, Россия исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, это противоречит положениям Конституции страны, заявил 26 февраля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Вашингтоне не будет давать средства или каких-либо гарантий киевскому режиму, пока продолжается военный конфликт с РФ и не демонстрируется желания его закончить, объявил 2 марта министр торговли США Говард Латник. Он напомнил, как в ходе закрытой и открытой части переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский выдвигал «нелепые и неразумные требования».

Россия готова к переговорам по Украине, но целью диалога должен быть долгосрочный мир, а не перемирие, подчёркивал президент Владимир Путин. Глава государства отмечал, что одним из условий для переговоров будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году.