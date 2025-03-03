Уфа, 3 марта, 2025, 05:00 — ИА Регнум. В Уфе Башкирии на горящем нефтеперерабатывающем заводе сотрудники МЧС локализовали очаг возгорания.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

По информации спасателей, пострадавших нет. Тушение огня продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 марта в Уфе произошёл пожар по повышенному рангу на нефтеперерабатывающем заводе. Отмечалось, что угрозы для жителей ближайших районов, где горит завод, нет.

Пожар на складе с баллончиками с краской в Краснодаре был локализован на площади 900 кв. м 27 февраля.

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с макулатурой в Ростове-на-Дону. На площади 1,8 тыс. кв. м горели поддоны. В ангаре на улице Доватора частично обрушилась кровля.