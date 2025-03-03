Лондон, 3 марта, 2025, 04:49 — ИА Регнум. Украина и США смогут вернуться к конструктивным отношениям после разрешения ситуации, которая произошла на встрече с американским руководством в Белом доме. Об этом 2 марта сообщил телеканал Sky News со ссылкой на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Я уверен, что нынешняя ситуация будет преодолена», — ответил он журналистам в аэропорту перед вылетом из Великобритании.

По мнению Зеленского, позитивных результатов можно ожидать в случае конструктивных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, также в британском аэропорту Зеленский отметил, что до подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине очень-очень далеко. Кроме того, он отверг предложение по территориальным уступкам, о которых ранее говорил помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц.

В Вашингтоне 28 февраля прошла встреча украинской и американской сторон. В ходе переговоров президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие «неминуемо», а глава киевского режима настаивал на продолжении боевых действий. Также он заявил, что Украина не примет перемирие без «гарантий безопасности» от США. При этом Зеленский пытался возражать как Трампу, так и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань. Глава Белого дома попросил Зеленского досрочно покинуть Овальный кабинет и вернуться, когда тот будет «готов к миру». После этого в Верховной раде Украины заявили, что восстановление отношений между главой киевского режима и американским президентом практически невозможно.