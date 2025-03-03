Варшава, 3 марта, 2025, 04:45 — ИА Регнум. Западные политики не пришли к единому мнению в вопросе возможного изъятия заблокированных российских активов. При этом, на прошедшем 2 марте международном саммите в Лондоне участники согласились, что это хорошая идея, но есть опасения значительных последствий. Таким мнением поделился с журналистами премьер-министр Польши Дональд Туск после саммита.

Сергей Корсун ИА Регнум Санкции, золото-валютные резервы, заморозка российских активов, ЕС

Как пояснил Туск, часть союзников Украины высказала опасение из-за последствий либо для евро, либо для банковской системы. Поэтом особого «энтузиазма» по изъятию активов у лидеров Евросоюза нет.

Политик подчеркнул, что власти Польши «очень сильно настаивают» на изъятии замороженных активов.

«Будем реалистами, поскольку мы не входим в еврозону, наш голос в этой дискуссии не будет решающим», — признал Дональд Туск.

Премьер заключил, что Европе на данный момент нужно сохранить то, что есть, чтобы в июне продлить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 1 марта заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с британскими властями. По его словам, деньги пойдут на производство вооружения на Украине. Долг погасят за счёт доходов от замороженных российских активов. Британия ещё осенью обещала Киеву кредит на 2,26 млрд фунтов с погашением из доходов от замороженных активов РФ.

24 февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфисковать замороженные российские активы невозможно, так как это противоречит международному праву. Но прибыль с этих активов, по его словам, якобы можно использовать в том числе для поддержки киевского режима.

Присвоение Западом российских средств и использование их против РФ не останется безнаказанным, подчёркивал президент Владимир Путин. Воровство всегда будет воровством, как бы его ни оформляли, пытаясь придать законности, добавил глава государства.

На Западе оказались заблокированы около 300 млрд долларов российских активов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги экстренного саммита в Лондоне опасными, потому как лидеры ЕС решили не заканчивать военный конфликт на Украине.