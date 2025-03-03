В России изменятся правила предоставления налоговых вычетов
В Госдуме напомнили об увеличении размера возврата по налоговым вычетам
Москва, 3 марта, 2025, 04:20 — ИА Регнум. Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты меняются в России с 2025 года. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка РФ Сергей Гаврилов.
«Первое значительное изменение касается имущественного налогового вычета. Его лимит остаётся прежним — 2 млн рублей, но размер возврата увеличивается при разных ставках. Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 тыс. рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — пояснил он «РИА Новости».
Гаврилов добавил, что при годовом доходе до 2,4 млн рублей можно рассчитывать на возврат 260 тыс. рублей, при оплате налога в 22% — 440 тыс. рублей.
Также до 660 тыс. рублей возрастёт максимальная сумма возврата по ипотечным кредитам для тех, кто попадёт под ставку 22%. При использовании обоих вариантов имущественного вычета налогоплательщик с высокими доходами сможет вернуть до 1,1 млн рублей, уточнил парламентарий.
Также изменения коснутся расчётов налоговых вычетов на детей, социальных вычетов, вычетов на обучение ребёнка, инвестиционного вычета.
Кроме того, с этого года появляется новый стандартный налоговый вычет в размере 18 тыс. рублей для граждан, прошедших испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В данном случае вычет предоставляется за год, в котором было награждение знаком отличия.
Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил по итогам 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовёт!», прошедшего в декабре 2024 года, создать «семейный инструмент сбережений» и предусмотреть в нём налоговый вычет до 1 млн рублей. Глава государства ожидает до 15 июля соответствующего доклада от председателя правительства РФ Михаила Мишустина и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной.
С 1 января 2025 года вступили в силу изменения в Налоговом кодексе, которые ранее инициировал Минфин. Они были разработаны с учётом предложений бизнеса и депутатов.