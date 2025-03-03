Бастрыкин сообщил о завершении следствия по теракту в «Крокусе»
Бастрыкин: следствие по уголовному делу о теракте в «Крокусе» завершено
Москва, 3 марта, 2025, 03:46 — ИА Регнум. Следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил ТАСС председатель Следкома Александр Бастрыкин.
Как пояснил глава СК РФ, следствие завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовных дел.
Что касается убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, следствие еще продолжается.
Такие преступления, как заказные убийства, теракты, по словам Бастрыкина, очень тщательно и долго планируются.
«Надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям», — заключил глава ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» террористы совершили 22 марта 2024 года. Они ворвались в заполненный людьми концертный зал и открыли стрельбу, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 — пострадал.
Уголовное дело в отношении 19 фигурантов теракта выделили в отдельное производство.
Примерный ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в «Крокус Сити Холл», составил 150–200 млн долларов. Такие цифры назвал президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.