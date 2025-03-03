Москва, 3 марта, 2025, 03:46 — ИА Регнум. Следователи менее чем за год завершили следственные действия по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Об этом сообщил ТАСС председатель Следкома Александр Бастрыкин.

Kremlin.ru Глава СК РФ Александр Бастрыкин

Как пояснил глава СК РФ, следствие завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовных дел.

Что касается убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова и его помощника, следствие еще продолжается.

Такие преступления, как заказные убийства, теракты, по словам Бастрыкина, очень тщательно и долго планируются.

«Надо отдать должное профессионализму оперативных подразделений, следователей и криминалистов, которым удается установить причастных к таким преступлениям», — заключил глава ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» террористы совершили 22 марта 2024 года. Они ворвались в заполненный людьми концертный зал и открыли стрельбу, а затем устроили пожар. В результате теракта погибли 144 человека, ещё 551 — пострадал.

Уголовное дело в отношении 19 фигурантов теракта выделили в отдельное производство.

Примерный ущерб, нанесенный Crocus Group от теракта в «Крокус Сити Холл», составил 150–200 млн долларов. Такие цифры назвал президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов.