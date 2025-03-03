До мирного соглашения по Украине очень-очень далеко — Зеленский
Зеленский: перспектива заключения мирного соглашения по Украине очень далека
Лондон, 3 марта, 2025, 03:39 — ИА Регнум. До подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине очень далеко. Об этом 2 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, общаясь с журналистами перед вылетом из Великобритании.
«До соглашения об окончании военного конфликта ещё очень-очень далеко. Никто ещё этого не начал», — приводит в Telegram-канале слова Зеленского украинское издание «Страна. ua».
Кроме того, он отверг предложение по территориальным уступкам, о необходимости которых ранее утверждал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
Как сообщало ИА Регнум, стремление Зеленского продолжать боевые действия на Украине жестоко и бесчеловечно, заявил руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. По его мнению, Украина должна стремиться к миру либо нести тяжёлые потери без каких-либо приобретений.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 2 марта подчеркнула, что глава киевского режима отказался от прекращения огня на Украине. Она напомнила, что американские дипломаты активно ведут переговоры по теме урегулирования конфликта, а президент США Дональд Трамп говорил о желании положить конец военному противостоянию ещё во время предвыборной кампании.
Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Президент США потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.