Лондон, 3 марта, 2025, 03:39 — ИА Регнум. До подписания мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине очень далеко. Об этом 2 марта заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, общаясь с журналистами перед вылетом из Великобритании.

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«До соглашения об окончании военного конфликта ещё очень-очень далеко. Никто ещё этого не начал», — приводит в Telegram-канале слова Зеленского украинское издание «Страна. ua».

Кроме того, он отверг предложение по территориальным уступкам, о необходимости которых ранее утверждал помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Как сообщало ИА Регнум, стремление Зеленского продолжать боевые действия на Украине жестоко и бесчеловечно, заявил руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. По его мнению, Украина должна стремиться к миру либо нести тяжёлые потери без каких-либо приобретений.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 2 марта подчеркнула, что глава киевского режима отказался от прекращения огня на Украине. Она напомнила, что американские дипломаты активно ведут переговоры по теме урегулирования конфликта, а президент США Дональд Трамп говорил о желании положить конец военному противостоянию ещё во время предвыборной кампании.

Зеленский 28 февраля прибыл в Белый дом на встречу с Трампом. Ожидалось подписание соглашения об использовании природных ресурсов Украины, однако переговоры быстро переросли в открытую перепалку. Президент США потребовал от Зеленского согласиться на мирные переговоры, подчеркнув, что в противном случае США прекратят поддержку Украины, однако глава киевского режима выступил против прекращения огня.