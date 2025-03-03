Суд приостановил деятельность «Енидем» после отравления строителей в Москве
Суд приостановил работу компании «Енидем» после отравления 147 человек в Москве
Москва, 3 марта, 2025, 03:11 — ИА Регнум. Коптевский суд Москвы на 90 суток приостановил работу предприятия «Енидем», которое занимается общественным питанием. Запрет наложен из-за 147 случаев заболевания острой кишечной инфекцией сотрудников строительной компании. Об этом сообщило «РИА Новости».
Отравившиеся сотрудники работали на стройке жилого комплекса «Обручева 30». Жили в хостеле.
Ранее управление Роспотребнадзора по Москве начало эпидемиологическое расследование в связи со случаями отравления постояльцев хостела в проезде Электролитный. Заболевшие являются строительными рабочими, они питались на стройке, в соответствии с договором на поставку питания, готовые блюда доставляла фирма «Енидем».
Как сообщало ИА Регнум, Роспотребнадзор в Москве 14 февраля начал эпидемиологическое расследование массового отравления иностранцев в хостеле на проезде Электролитный.
Более сотни рабочих отравились готовой едой в хостеле «Гостиница РБК сервис» в Москве. Многие были госпитализированы.
В одной из школ Хабаровска произошла вспышка кишечной инфекции, в результате которой отравились 25 детей. По факту инцидента возбуждено уголовное дело