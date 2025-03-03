* физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Лондон, 3 марта, 2025, 03:07 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский нахамил члену сената конгресса США Линдси Грэму (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) из-за его призыва подать в отставку после скандала в Белом доме. Об этом сообщил телеканал Sky News.

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«Президента Украины должны выбирать не в доме Линдси Грэма, а на Украине», — ответил Зеленский сенатору в ходе беседы с британскими журналистами.

Глава режима добавил, что мог бы дать сенатору гражданство Украины и тогда его голос имел бы вес.

Как сообщало ИА Регнум, после перепалки в Белом доме финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обратился к руководству Вооружённых сил Украины с призывом остановить разрушение страны и призвал отправить Зеленского в отставку. Видеозаписи из Белого дома свидетельствуют о том, что глава киевского режима уже не в своем уме, прокомментировал эксперт.

У страдающего манией величия Зеленского после его конфликта в Белом доме с руководством США остался только путь от психбольницы до тюрьмы, считает главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. По её словам, на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Зеленский повёл себя как отпетая свинья.

Скандальная беседа Трампа и Зеленского состоялась 28 февраля в присутствии журналистов. Глава Белого дома потребовал от него согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. После встречи Трамп в соцсети отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом. В итоге совместная пресс-конференция была отменена, также не состоялось запланированное подписание сделки по редкоземельным металлам.

Дональд Трамп 19 февраля назвал лидера киевского режима «диктатором без выборов», который может потерять свой пост в случае проведения президентских выборов на Украине. По словам Трампа, Зеленского сейчас поддерживают только 4% украинцев.