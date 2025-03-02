Уфа, 3 марта, 2025, 02:55 — ИА Регнум. В ночь на 3 марта в Уфе произошёл пожар по повышенному рангу на нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.

Иван Шилов ИА Регнум МЧС

По предварительным данным, огонь распространяется в районе печи сжигания. На предприятие направлена лаборатория для контроля состояния воздуха.

По информации спасателей, угрозы для жителей ближайших районов, где горит завод, нет.

Как сообщало ИА Регнум, неисправность электропроводки — вероятная причина пожара 2 марта на складе пластиковой продукции в Богородском районе Подмосковья.

Из-за пожара в складском здании на площади 2,5 тыс. кв. м обрушилась кровля. Тушение осложняла высокая пожарная нагрузка — заполненность склада пластиком и наличие там газовых баллонов.

Пожар на складе с баллончиками с краской в Краснодаре был локализован на площади 900 кв. м 27 февраля.