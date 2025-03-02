Москва, 3 марта, 2025, 02:38 — ИА Регнум. У страдающего манией величия главы киевского режима Владимира Зеленского после его конфликта в Белом доме с руководством США остался только путь от психбольницы до тюрьмы. Об этом 2 марта заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Дарья Драй ИА REGNUM Главный редактор RT Маргарита Симоньян

«Значит, план такой теперь у Зеленского — наркоклиника, подлечиваем зависимости. Дальше — психушка, нейролептики, чтобы вылечить манечку, ну и дальше уже тюрьма. Как у Чехова написано в той самой уже упомянутой палате № 6: если психушки и тюрьмы существуют, должен же кто-то в них сидеть. Я считаю, что Зеленский — вполне себе подходящий для этого экземпляр», — прокомментировала в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» Симоньян перепалку главы киевского режима с американским лидером Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

Журналист добавила, что Зеленский на встрече с Трампом в Белом доме повёл себя как отпетая свинья.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома президент США потребовал от Зеленского в ходе встречи согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Кроме того, глава киевского режима требовал включить вопрос о гарантиях безопасности со стороны Вашингтона в соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Однако такого пункта в документе не появилось. Из-за скандального ухода украинской делегации с переговоров, никаких договорённостей подписано не было.

Зеленский 2 марта после саммита в Лондоне заявил журналистам, что готов подписать предложенную США сделку по добыче недр. При этом, он не усомнился, что и Белый дом готов. Тему с полезными ископаемыми глава режима хочет обсудить с Трампом за закрытыми дверями, написало агентство Reuters.

В этот же день глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что сорванное соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам пока не рассматривается.