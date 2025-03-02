Плесецк, Архангельская область, 3 марта, 2025, 02:30 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы РФ 3 марта в 01:22 мск провели успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Mil.ru Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б»

«Боевым расчетом космических войск ВКС успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом», — пояснили в военном ведомстве.

Отмечается, что запуск осуществлён в интересах Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, успешно запущенная 5 февраля с космодрома Плесецк ракета-носитель «Союз-2.1в» стала последней в истории ракетой такого типа. Больше пусков этой модели не планируется.

Ракету «Союз-2.1в» разработали на базе носителя «Союз-2.1б» среднего класса, и у неё нет четырёх боковых блоков, а в центральном стоит двигатель НК-33 вместо РД-108А.

5 февраля ракета «Союз-2.1в» успешно стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области. С её помощью на околоземную орбиту были выведены космические аппараты в интересах Минобороны.

Ракета-носитель среднего класса «Союз-2.1а» 31 октября вывела с космодрома Плесецк на орбиту военный спутник. Позднее с космическим аппаратом установили устойчивую телеметрическую связь.