Будапешт, 3 марта, 2025, 02:14 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал итоги экстренного саммита в Лондоне опасными, потому что лидеры ЕС решили не заканчивать военный конфликт на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Орбан

«Европейские лидеры решили в Лондоне, что они хотят продолжать войну, вместо того чтобы выбрать мир. Они решили, что Украина должна продолжать войну. Это плохо, опасно и ошибочно», — написал Орбан в соцсети Х.

Венгерский политик подчеркнул, что его страна остается на стороне мира.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что западные союзники Украины намерены и в дальнейшем финансировать ВСУ, расходы на оборону будут увеличены.

В Лондоне 2 марта прошёл международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители более десятка стран, а также глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 1 марта заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с властями Британии. По его словам, деньги пойдут на производство вооружения на Украине. Долг погасят за счёт доходов от замороженных российских активов.