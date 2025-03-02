Париж, 3 марта, 2025, 02:11 — ИА Регнум. Париж и Лондон разработали план урегулирования конфликта на Украине. Об этом 2 марта сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

European Parliament Эммануэль Макрон

В интервью изданию Le Figaro он уточнил, что совместно с британским премьер-министром Киром Стармером было выдвинуто предложение о введении месячного режима перемирия в воздухе, на море и в отношении украинской энергоинфраструктуры. Только после этого в страну можно будет отправить европейский миротворческий контингент. При этом в ближайшие недели на Украине не появятся западные военные, заверил Макрон.

«Вопрос в том, как мы используем это время, чтобы попытаться добиться доступного перемирия с переговорами, которые займут несколько недель, и как только мир будет подписан, лишь потом — развертывание сил», — уточнил французский лидер.

По словам Макрона, он не хочет мира без гарантий и любой ценой. Кроме того, глава Елисейского дворца выразил уверенность в возобновлении диалога между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне прошёл международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. После встречи фон дер Ляйен заявила, что необходимо срочно вооружить Европу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи заявил, что участники саммита не смогли выработать единого решения по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Некоторые страны очень опасаются каких-либо последствий для евро или банковской системы, пояснил он.

Российская сторона исключает заморозку украинского конфликта по линии соприкосновения, это противоречит положениям Конституции страны, заявил 26 февраля на пресс-конференции по итогам визита в Катар министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что Россия не рассматривает никакие варианты урегулирования, предполагающие присутствие на Украине миротворцев из Евросоюза. Европейцы пытаются навязать такой подход, чтобы и дальше обострять конфликт, указал глава МИД России.

Президент РФ Владимир Путин 20 января отметил, что Москва готова к переговорам по урегулированию украинского конфликта, однако целью этого диалога должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Глава государства добавил, что при этом должны быть учтены законные интересы России.