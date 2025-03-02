Вашингтон, 3 марта, 2025, 01:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему готов подписать сделку с Вашингтоном по редкоземельным металлам. Он уверен, что может наладить отношения с американским президентом Дональдом Трампом, но переговоры должны продолжаться за закрытыми дверями. Об этом написало агентство Reuters.

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Зеленский после саммита в Лондоне заявил журналистам, что готов подписать предложенную США сделку по добыче недр. При этом он не усомнился, что и Белый дом готов.

«США не прекратят оказывать помощь Украине, потому что как лидеры цивилизованного мира они не захотят помогать России», — заявил Зеленский, заверив, что отношения США и Украины он спасет.

Тему с добычей недр глава режима намерен обсудить с Трампом за закрытыми дверями, отметили авторы издания.

Как сообщало ИА Регнум, генсек НАТО Марк Рютте 1 марта назвал «достойной сожаления» публичную перепалку Владимира Зеленского с Дональдом Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома.

Президент США потребовал от Зеленского в ходе встречи согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия.

Зеленский требовал включить вопрос о гарантиях безопасности со стороны Вашингтона в соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Однако такого пункта в соглашении не появилось. Из-за скандального ухода украинской делегации с переговоров никаких документов подписано не было.