Берлин, 3 марта, 2025, 01:34 — ИА Регнум. Спецпосланник президента США Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл неоднократно посещал Швейцарию для переговоров о возобновлении работы газопровода «Северный поток». Об этом написала немецкая газета Bild.

Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa Ричард Гренелл

«Гренелл несколько раз тайно ездил в Швейцарию для обсуждения сделки по возобновлению работы газопровода», — утверждали авторы.

По данным издания, США планируют выступить посредниками при поставках российского газа по трубопроводу «Северный поток — 2». Кроме того, намечено восстановление ветки «Северный поток — 1» с целью поставок по нему зелёного водорода из Финляндии в Германию.

При этом официальной информацией о встречах спецпосланника Трампа в Швейцарии нет.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Financial Times со ссылкой на источники написала, что директор оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг хочет связаться с президентом США Дональдом Трампом для возобновления работы газопровода. При этом переговоры с американцами пока не ведутся, оператор соблюдает все ограничения. В США видят в намерении Варнига возможность для восстановления отношений с Россией, европейцы обеспокоены подобным сценарием развития событий, подчёркивали в статье.

Теракт на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошёл 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. В результате были повреждены обе нитки. Президент России Владимир Путин отмечал, что диверсия такого уровня была невозможна без поддержки на государственном уровне. Подрыв организовали спецслужбы США, заявил российский лидер. ЧП на «Северных потоках» — опаснейший прецедент, указал Путин.