Брюссель, 3 марта, 2025, 01:02 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что пока мирного соглашения в украинском конфликте нет, всем необходимо подготовиться к остановке огня.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Рютте

«Мы должны подготовиться к этому моменту и убедиться, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности», — цитирует Рютте The Guardian.

При этом, генсек акцентировал, что западные союзники Украины намерены и в дальнейшем финансировать вооружение украинской армии, расходы на оборону будут увеличены, добавил Рютте.

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне 2 марта прошёл международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители более десятка стран, а также глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи в Лондоне заявила, что необходимо срочно вооружить Европу.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция намерены предложить США свой план по урегулированию на Украине, разработанный при участии Киева. Он отметил, что украинский конфликт — «не в национальных интересах» Британии, и Лондон хочет его прекращения. Вместе с тем премьер призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину в военном отношении, чтобы «переговорные позиции» Киева были сильнее.

Саммит по Украине в Лондоне стал позорным зрелищем, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.