Москва, 3 марта, 2025, 00:49 — ИА Регнум. Умерший трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев был великим сыном чеченского и российского народа, отметил 2 марта в некрологе руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Григорий Гуров.

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«Умер Бувайсар Сайтиев. Гений, патриот, глубокий человек и Друг! <…> Бувайсар — богатырь, великий сын чеченского и российского народа!» — написал Гуров в Telegram-канале.

Глава Росмолодёжи напомнил, как в 2010 году его удивили красноярцы, которые считали Сайтиева не просто земляком, а рассказывали о нём, как о былинном русском богатыре. Также Гуров выразил благодарность судьбе, что смог услышать наставления от известного спортсмена, как достигать результатов на тренировках и в жизни.

Как сообщало ИА Регнум, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал смерть Сайтиева огромной трагедией и большой несправедливостью.

Легендарный спортсмен Бувайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа, заявил 2 марта глава Чечни Рамзан Кадыров. Он подчеркнул, что имя Сайтиева навсегда вписано золотыми буквами в историю мировой борьбы. В последнее время олимпийский чемпион проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем, уточнил Кадыров. Глава Чечни выразил соболезнования родным и близким Сайтиева, посвятившим свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению народу.

Бувайсару Сайтиеву было 49 лет.