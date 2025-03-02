Киев, 3 марта, 2025, 00:05 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что удар «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области 1 марта был нанесен во время построения личного состава.

Министерство обороны России Кадры боевой работы расчетов ОТРК «Искандер» по объектам военной инфраструктуры ВСУ

«Очередная гибель военнослужащих из-за прилета во время построения. Построение делаются ежедневно. Никто не наказан, Сырский остается на посту», — написала в Telegram-канале Безуглая.

Установлено, что прицельным ударом было уничтожено до бойцов ВСУ, в том числе до 30 иностранных инструкторов.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ нанесли удар оперативно-тактическим комплексом «Искандер-М» по полигону ВСУ в Днепропетровской области.

26 февраля российские войска нанесли удар с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» по позиции ВСУ в Сумской области. Было уничтожено до 25 военных ВСУ.

1 февраля координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли с помощью беспилотника удар по пункту размещения украинской армии в Сумской области. Он уточнил, что в район нанесения удара направилось как минимум пять экипажей скорой помощи.

5 февраля российские войска нанесли удар «Искандером» по скоплению сил ВСУ также в Сумской области. Были уничтожены более 50 единиц бронированной и автомобильной техники, а также склад боеприпасов.