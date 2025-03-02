Мытищи, Московская область, 2 марта, 2025, 23:57 — ИА Регнум. При стрельбе в торговом центре «Красный кит» в подмосковных Мытищах пострадали четыре человека. Об этом 2 марта сообщило министерство здравоохранения Московской области.

Сергей Карпухин/ТАСС

В ведомстве отметили, что раненных осмотрели бригады скорой медицинской помощи. Пострадавших госпитализировали, передаёт ТАСС. Их состояние врачи оценили как средней степени тяжести.

Изначально сообщалось о троих пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла стрельба. По предварительной информации, один из посетителей открыл огонь из травматического оружия. По словам очевидца, ранее мужчина приходил в ТЦ на Шараповском проезде и вёл себя неадекватно, его вывели из здания. Затем посетитель вернулся с оружием и начал провоцировать охранников. Позднее полиция задержала стрелявшего в торговом центре «Красный кит». Обстоятельства происшествия выясняются.

В октябре 2024 года драка со стрельбой произошла возле ТЦ «Мега» в подмосковных Химках. Двое молодых людей подрались с 34-летним мужчиной и в ходе конфликта ранили его из пневматического пистолета. Пострадавший обратился в полицию, по факту его заявления была начата проверка по статьям «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».