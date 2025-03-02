Лондон, 2 марта, 2025, 23:47 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский, как и планировал, 2 марта после экстренного саммита в Лондоне по вопросам Украины, встретился с британским королем Карлом III на обитаемом острове Норфолк. Об этом сообщил новостной канал Sky News.

Joe Giddens/AP/TASS Король Великобритании Карл III и президент Украины Владимир Зеленский

По информации телеканала, из особняка Ланкастер-хаус в Лондоне Зеленский до поместья Сандрингем летел на вертолете.

По прилёту на остров, главу режима встретил лично Карл III. Они недолго пообщались и сделали несколько фото, прежде чем уйти во внутрь поместья.

Отмечается, что Зеленский был одет во всё чёрное.

Как сообщало ИА Регнум, прошедший 2 марта саммит в Лондоне стал позорным зрелищем, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он назвал его «русофобским шабашем».

На нём присутствовали представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Зеленский, глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи в Лондоне заявила, что необходимо срочно вооружить Европу.

При этом, участники саммита не смогли выработать единого решения по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины, . заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Зеленский 1 марта заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с властями Британии. По его словам, деньги пойдут на производство вооружения на Украине. Долг погасят за счёт доходов от замороженных российских активов.