Белгород, 2 марта, 2025, 23:37 — ИА Регнум. ВСУ 2 марта обстреляли три населённых пункта на территории Белгородской области. По предварительной информации, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

t. me/vvgladkov

В Telegram-канале он уточнил, что в селе Тишанка Волоконовского района в результате прилёта снарядов в одном частном домовладении были выбиты окна, посечены фасад и надворные постройки. В социальном объекте оказалось повреждено остекление входной группы, осколками посекло легковой автомобиль. Кроме того, пострадала линия электропередачи, в восьми населённых пунктах пропало электроснабжение.

В результате удара FPV-дрона в селе Двулучное Валуйского округа на территории частного домовладения повреждения получила крыша хозпостройки.

В селе Муром Шебекинского округа при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника были разрушены частный дом и надворная постройка.

К аварийным работам на местах специалисты приступят после согласования с Минобороны РФ, заключил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 62 беспилотника ВСУ, отметили 2 марта в Минобороны РФ. Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 656 самолётов, 283 вертолёта, 45 086 беспилотных летательных аппаратов, 600 зенитных ракетных комплексов, 21 954 танка и других боевых бронированных машин.

Днём 1 марта российские силы ПВО сбили четыре дрона ВСУ над Белгородской областью. В ночь на 1 марта вражеский беспилотник атаковал Белгород, пострадавших нет. Вячеслав Гладков проинформировал, что БПЛА ударил по коммерческому зданию и повредил фасад.