Лондон, 2 марта, 2025, 23:18 — ИА Регнум. Участники саммита в Лондоне не смогли выработать единого решения по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом 2 марта заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Sean Kilpatrick/Global Look Press

«Как раз по этому вопросу нет единства мнений. Некоторые очень опасаются каких-либо последствий — для евро, банковской системы. Не везде виден энтузиазм по поводу этой идеи», — уточнил польский премьер.

По его словам, сейчас Европе важно сохранить то, что имеется, чтобы в июне удалось продлить антироссийские санкции.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта в Лондоне прошёл международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также глава киевского режима Владимир Зеленский, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. После встречи фон дер Ляйен заявила, что необходимо срочно вооружить Европу.

Прошедший 2 марта саммит по Украине в Лондоне стал позорным зрелищем, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также он назвал мероприятие «русофобским шабашем».

Зеленский 1 марта заявил о подписании соглашения по кредитной сделке с властями Британии. По его словам, деньги пойдут на производство вооружения на Украине. Долг погасят за счёт доходов от замороженных российских активов.

Присвоение Западом российских средств и использование их против РФ не останется безнаказанным, подчёркивал президент Владимир Путин. Воровство всегда будет воровством, как бы его ни оформляли, пытаясь придать законности, добавил глава государства.