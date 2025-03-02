Москва, 2 марта, 2025, 23:14 — ИА Регнум. После продолжительной болезни на 68-м году жизни в Москве скончался известный композитор Юрий Мартынов. Его не стало 1 марта. Об этом сообщила СМИ вдова его соавтора, поэта-песенника Андрея Дементьева, журналист Анна Пугач. Последние месяцы жизни он провёл в больнице.

Социальные сети Юрий Мартынов

Юрий Мартынов всю жизнь посвятил своему брату Евгению Мартынову, который умер в 42 года. По официальной версии — остановка сердца. Смерть наступила в подъезде дома, где он жил.

В 1993 году Юрий Мартынов создал и возглавил «Клуб Евгения Мартынова», который занимается творческой и благотворительной деятельностью.

Композитор родился 17 апреля 1957 года в Артемовске Донецкой области. Член Союза композиторов России с 1987 года. В 2003 году ему было присуждено звание заслуженного деятеля искусств РФ.

Песни Мартынова исполняли многие звезды эстрады: от Людмилы Зыкиной, его брата Евгения, Александра Серова, Николая Караченцова, Ольги Зарубиной, Азизы до Филиппа Киркорова, Виктора Салтыкова и многих других.