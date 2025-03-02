Грозный, 2 марта, 2025, 22:45 — ИА Регнум. Погибший легендарный спортсмен, трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев был не просто чемпионом, он был символом мужества, благородства и истинного кавказского духа. Об этом 2 марта заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

t. me/RKadyrov_95 Рамзан Кадыров и Бувайсар Сайтиев

«Сегодня пришла трагическая весть — ушёл из жизни великий сын чеченского народа, легендарный спортсмен, трёхкратный олимпийский чемпион, наш брат Бувайсар Хамидович Сайтиев. Это невосполнимая утрата для всей страны, для мира спорта, для всех, кто знал этого выдающегося человека», — отметил он в Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что имя Сайтиева навсегда вписано золотыми буквами в историю мировой борьбы. Глава Чечни уточнил, что в последнее время олимпийский чемпион проходил лечение в одной из московских больниц, у него были проблемы с сердцем.

Также Кадыров выразил соболезнования родным и близким Сайтиева, посвятившим свою жизнь спорту, воспитанию молодого поколения, служению народу.

Как сообщало ИА Регнум, Буйвасар Сайтиев умер в возрасте 49 лет. Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал его смерть огромной трагедией и большой несправедливостью.

Сайтиев родился в 1975 году в Хасавюрте в многодетной семье. Борьбой он начал заниматься в возрасте шести лет. В 14 лет Сайтиев получил звание мастера спорта, а спустя шесть лет выиграл золотую медаль на чемпионате мира. Позднее он выигрывал мировые первенства ещё пять раз. В 1996, 2004 и 2008 годах Сайтиев становился олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 килограмм. Кроме того, на его счету девять золотых медалей европейских чемпионатов.