Москва, 2 марта, 2025, 22:33 — ИА Регнум. Прошедший 2 марта саммит по Украине в Лондоне стал позорным зрелищем, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Pool/Global Look Press

Политик назвал мероприятие «русофобским шабашем».

«Антитрамповский русофобский шабаш собрался в Лондоне, чтобы присягнуть на верность нацистским ничтожествам в Киеве. Это позорное зрелище хуже словесного поноса клоуна в Овальном кабинете», — написал политик в соцсети X, имея ввиду сорванные переговоры 28 февраля президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского.

Медведев резюмировал, что западная элита хочет продолжать войну «до последнего украинца».

Как сообщало ИА Регнум, в Лондоне 2 марта прошёл международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Зеленский, глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи в Лондоне заявила, что необходимо срочно вооружить Европу.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что Великобритания и Франция намерены предложить США свой план по урегулированию на Украине, разработанный при участии Киева. Он отметил, что украинский конфликт — «не в национальных интересах» Британии, и Лондон хочет его прекращения. Вместе с тем премьер призвал европейские страны продолжать поддерживать Украину в военном отношении, чтобы «переговорные позиции» Киева были сильнее.

17 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что Европе нечего делать за столом переговоров по украинскому конфликту. Он отметил, что страны Запада поощряют и накачивают оружием нацистский режим для того, чтобы убивать своих собственных граждан в расчете на то, что смогут «отсидеться под ядерным зонтиком».