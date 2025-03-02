ДНР, 2 марта, 2025, 22:21 — ИА Регнум. Украинские вооружённые формирования перенаправляют дополнительные резервы в город Часов Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 2 марта сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

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«Часов Яр. Продолжаются городские бои, продолжает противник перекидывать дополнительные резервы, есть ещё пока что такие возможности», — уточнил Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что российская армия после освобождения Улаклов выбивает ВСУ из Константинополя. На краснолиманском направлении фронта не фиксируется каких-то серьёзных рывков, ситуация планомерно удерживается.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале ВС России уничтожили две резервные группы ВСУ при попытке их переброски в направлении Часова Яра. Также российские операторы БПЛА ликвидировали и сами блиндажи с оставшимся в них личным составом ВСУ.

Ранее Денис Пушилин отмечал, что российские военные с освобождением села Улаклы ликвидировали «карман», образовавшийся на курахово-новосёловском направлении. Контроль над населённым пунктом создаёт дополнительные предпосылки для продвижения российских подразделений далее через Константинополь на следующие направления, пояснял глава ДНР.