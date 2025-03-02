Вашингтон, 2 марта, 2025, 21:39 — ИА Регнум. Американский предприниматель, руководитель департамента государственной эффективности США Илон Маск 2 марта заявил, что лидеры стран ЕС и глава киевского режима Владимир Зеленский устраивают «шикарные ужины», пока мужчины умирают в окопах.

Иван Шилов ИА Регнум

На своей странице в соцсети Х Маск прокомментировал начало работы в Лондоне саммита с участием лидеров ряда стран ЕС и руководителей НАТО. Они обсуждают ситуацию на Украине и вопросы коллективной европейской безопасности.

«Лидеры ЕС и Зеленский устраивают шикарные ужины, пока мужчины умирают в окопах. Сколько родителей никогда больше не увидят своих сыновей? Сколько детей никогда больше не увидят своих родителей?» — написал Маск.

Ранее 2 марта Маск назвал жестоким и бесчеловечным стремление Зеленского продолжать боевые действия.

Министр торговли США Говард Латник в этот же день рассказал, что Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля показал, что не собирается добиваться мира на Украине. США не будут давать Украине ни денег, ни каких-либо гарантий, пока она продолжает военный конфликт с Россией и не демонстрирует желания его закончить, подчеркнул министр.

Глава Госдепа США Марко Рубио ранее заявил, что Вашингтон расценивает действия Зеленского на скандальной встрече с Трампом как попытку помешать усилиям Белого дома по урегулированию конфликта. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь отметил, что Вашингтон сомневается в желании Зеленского вести переговоры и в его готовности завершить конфликт.

Трампа ранее назвал двумя главными целями США в отношении Украины прекращение кровопролития и возмещение ранее вложенных средств. В свою очередь лидеры ряда стран ЕС и Великобритании отметили, что намереваются продолжить военную помощь Украине.