Вашингтон, 2 марта, 2025, 21:30 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался от прекращения огня на Украине, заявила 2 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ashley Chan/Global Look Press

Она отметила, что в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом Зеленский сразу начала говорить о предоставлении Украине гарантий безопасности. Ливитт напомнила, что дипломаты США активно ведут переговоры по теме урегулирования конфликта, а Трамп говорил о желании положить конец военному противостоянию ещё во время предвыборной кампании.

«Для этого процесса нужны свои шаги, а Зеленский не согласился даже на прекращение огня. Если вы хотите, чтобы конфликт закончился, как можно не согласиться на прекращение боевых действий?» — сказала Ливитт в интервью телеканалу Fox News.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима 28 февраля на встрече с президентом США высказался против прекращения огня и перемирия на Украине. Встреча завершилась досрочно, Зеленский покинул Белый дом, подписание соглашения США и Украины и совместная пресс-конференция не состоялись. Трамп после произошедшего обвинил главу киевского режима в неуважении к США и заявил, что к миру тот пока не готов.

2 марта министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон не будет давать денег или каких-либо гарантий Украине, пока она продолжает военный конфликт с Россией и не демонстрирует желания его закончить. Он также назвал «нелепой» идею предоставления гарантий безопасности стране, которая ведёт военный конфликт с РФ.

В этот же день глава Госдепа США Марко Рубио отметил: руководителям киевского режима не раз объясняли, что сначала на Украине нужно установить мир и лишь потом обсуждать «гарантии безопасности».