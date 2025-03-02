Вашингтон, 2 марта, 2025, 21:22 — ИА Регнум. США не будут давать денег или каких-либо гарантий Украине, пока она продолжает военный конфликт с Россией и не демонстрирует желания его закончить, заявил 2 марта министр торговли США Говард Латник.

Сергей Корсун ИА Регнум

В интервью Fox News он назвал «нелепой» идею предоставления гарантий безопасности стране, которая ведёт военный конфликт с Россией.

Латник рассказал, что в ходе и закрытой, и открытой части переговоров президента США Дональда Трампа с главой киевского режима Владимир Зеленский выдвигал «нелепые и неразумные требования».

«Зеленский не переставал повторять одно и то же: «Я не пойду ни на какие уступки. Они должны покинуть мою землю. Я хочу репарации в размере 300 млрд долларов. И хочу, чтобы США дали мне гарантии безопасности, пока мы воюем с Россией», — сказал американский министр.

Зеленский не собирался добиваться мира, и, поняв это, Трамп заявил, что «больше не может выносить этот бред», а потом сказал главе киевского режима «что-то вроде «Проваливай отсюда», рассказал Латник.

Ранее 2 марта министр финансов США Скотт Бессент заявил, что, согласно плану Вашингтона, предоставить гарантии безопасности Украине должны страны Евросоюза, а не НАТО.

В этот же день глава Госдепа США Марко Рубио отметил: руководителям киевского режима не раз объясняли, что сначала на Украине нужно установить мир и лишь потом обсуждать «гарантии безопасности».

Рубио также заявил, что Вашингтон расценивает действия Зеленского на встрече с Трампом как попытку помешать усилиям Белого дома по урегулированию конфликта. Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь отметил, что Вашингтон сомневается в желании Зеленского вести переговоры и в его готовности завершить конфликт.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась 28 февраля в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Ранее он неоднократно говорил, что киевскому режиму для начала переговоров нужны гарантии безопасности, и прежде всего от США.

Трамп подчеркнул: Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», тем самым проявил неуважение к США. После встречи президент США опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. Американские лидеры попросили украинскую делегацию досрочно покинуть Белый дом.