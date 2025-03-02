Лондон, 2 марта, 2025, 21:14 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после неформального саммита в Лондоне заявила, что необходимо срочно вооружить Европу.

Aventurier Patrick/ABACA/ТАСС

«Мы должны срочно снова вооружить Европу, — сказала она, добавив, что все европейцы должны вложиться в оборону и обеспечить заметный прогресс в военной промышленности.

Кроме того, Фон дер Ляйен пообещала изменить бюджетные нормы и финансовые правила в ЕС, соблюдение которых находится под контролем ЕК. По её словам, такой шаг предоставит европейским странам больше возможностей для массовых государственных инвестиций в производство оружия.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер на саммите в Лондоне намерен призвать европейских коллег принять новую жестокую реальность, а также увеличить расходы на оборону.

В Лондоне 2 марта прошёл международный саммит по украинскому урегулированию. На нём присутствовали представители Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, а также Зеленский, глава Еврокомиссии, председатель Евросовета Антониу Кошта, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Ещё одной темой для обсуждений стало налаживание помощи Киеву и способы повлиять на Москву со стороны Европы.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер немецкой федеральной земли Гессен Борис Райн заявил, что Европе необходим собственный оборонительный союз с «обеспечивающим безопасность и устрашение России» французским ядерным арсеналом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос в ЕС обсуждают уже несколько десятилетий. Досих пор у европейцев ничего не получалось, они сохраняли свои натоориентированные подходы, заключил он.