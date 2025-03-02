Москва, 2 марта, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Трёхкратный олимпийский чемпион по борьбе Буйвасар Сайтиев умер в возрасте 49 лет. Об этом 2 марта сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

Duma. gov.ru Бувайсар Сайтиев

«Это огромная трагедия и большая несправедливость. Светлая ему память. Бувайсар был неистовым и совершенно гениальным спортсменом и человеком», — сказал Мамиашвили «РИА Новости».

Сайтиев родился в 1975 году в Хасавюрте в многодетной семье. Борьбой он начал заниматься в возрасте шести лет. В 14 лет спортсмен получил звание мастера спорта, а спустя шесть лет выиграл золотую медаль на чемпионате мира. Позднее он выигрывал мировые первенства ещё пять раз.

В 1996, 2004 и 2008 годах Сайтиев становился олимпийским чемпионом в весовой категории до 74 килограмм. Кроме того, на его счету девять золотых медалей европейских чемпионатов.

В 1995 году Сайтиев получил звание заслуженного мастера спорта России. В 2009 году он завершил карьеру.

Спортсмен был награждён орденами Дружбы, Почёта, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2016 году он был избран депутатом Госдумы от Дагестана.