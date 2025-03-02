Вашингтон, 2 марта, 2025, 20:19 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сравнил главу Киевского режима Владимира Зеленского с типичной «бывшей девушкой, » которая хочет поспорить.

IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press Владимир Зеленский

«Это как бывшая, которая просто хочет поспорить обо всем, что вы сказали 9 лет назад, вместо того, чтобы развивать отношения», — сказал советник в интервью CNN.

При этом госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон расценивает поведение Зеленского как попытку помешать администрации президента Дональда Трампа урегулировать конфликт на Украине.

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