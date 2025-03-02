Донецк, 2 марта, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России с освобождением населённого пункта Улаклы начали выбивать украинские подразделения из Константинополя в Донецкой Народной Республике. Об этом 2 марта заявил глава региона Денис Пушилин.

Сергей Бобылев/РИА Новости

23 февраля Минобороны сообщило, что ВС РФ освободили населённые пункты Улаклы и Новоандреевка. Потери Вооружённых сил Украины на этом направлении за сутки составили до 165 военных, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии.

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