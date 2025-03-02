Москва, 2 марта, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Авторы платформы «Дзен» установили рекорд по числу испеченных блинов за час, достижение было официально зафиксировано в Книге рекордов России. Об этом сообщила пресс-служба компании VK, владельца «Дзен».

Belkin Alexey/Global Look Press

Празднование Масленицы прошло в Москве, на площадке гастропространства «Три вокзала. Депо». В установлении рекорда участвовали шеф-повара и авторы «Дзен», Григорий Мосин и Алиса Полунина с членами своих команд. Для достижения рекорда использовались 331 яйцо, 84 литра кефира, 51 килограмм муки и 6 килограммов сахара.

Для того, чтобы побить предыдущий рекорд, необходимо было испечь более 711 блинов за час. Все блины должны были быть целыми, круглыми и диаметром не менее 20 см.

Авторы «Дзена» приготовили 1065 блинов. Рекорд был официально зафиксирован Книгой рекордов России. В процессе блины выкладывались на тарелки по 10 штук и проверялись на соответствие стандартам.

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Как сообщало ИА Регнум, 1 марта в рамках празднование Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области был сожжен арт-объект под названием «Мельница» — деревянный замок с башнями высотой 26 метров.