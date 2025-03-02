Вашингтон, 2 марта, 2025, 19:50 — ИА Регнум. План США заключается в том, что именно страны Евросоюза (ЕС), а не НАТО должны отвечать за будущие гарантии безопасности Украине. Об этом глава американского минфина Скотт Бессент заявил в интервью телеканалу CBS News.

Сергей Корсун ИА Регнум

«План в том, чтобы Европейский союз предоставил эти (гарантии) безопасности, а не НАТО», — сказал Бессент.

Руководителям киевского режима не раз объясняли, что сначала на Украине нужно установить мир и лишь потом обсуждать «гарантии безопасности», обратил внимание глава Госдепа США Марко Рубио.

Ранее Рубио заявил, что Вашингтон расценивает действия главы киевского режима Владимира Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом как попытку помешать усилиям Белого дома по урегулированию конфликта.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в свою очередь отметил, что Вашингтон сомневается в желании Зеленского вести переговоры и в его готовности завершить конфликт. Отвечая на вопрос, хочет ли Трамп отставки Зеленского, Уолтц заявил: США нужен такой украинский лидер, с которым можно вести дела.

Как передавало ИА Регнум, беседа Трампа и Зеленского, обернувшаяся перепалкой, состоялась 28 февраля в присутствии журналистов. Президент США потребовал от главы киевского режима согласиться на мирные переговоры, заявив, что в противном случае США «умывают руки». Зеленский выступил против прекращения огня и перемирия. Ранее он неоднократно говорил, что киевскому режиму для начала переговоров нужны гарантии безопасности, и прежде всего от США.

Трамп подчеркнул, что Зеленский, пререкаясь с главой государства, обеспечивающего Украину ресурсами, без которых военный конфликт закончился бы «за три дня», проявил неуважение к США. После встречи американский президент опубликовал сообщение, в котором отметил, что глава киевского режима не готов к миру. В итоге украинскую делегацию попросили досрочно покинуть Белый дом.