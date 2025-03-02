Москва, 2 марта, 2025, 19:46 — ИА Регнум. Новыми условиями взятия ипотеки Центробанк России показывает, что ситуация с ипотечным кредитованием стала менее опасной, заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В связи с решением Центробанка в России с 1 марта снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первым взносом более 20%. Также уточняется, что долговая нагрузка заемщика должна быть менее 70%. При этом надбавки останутся неизменными в более рисковых сегментах.

Эксперт рассказал, что накануне перехода к политике повышения ключевой ставки Центробанка в российской экономике накопилось большое количество должников, которые в основном были не связаны с ипотекой, но сигнал был тревожный. Цены на недвижимость росли на 20–30% в год, что очень скоро могло привести к катастрофической ситуации с ипотечным кредитованием, если бы ЦБ не вмешивался в процесс, объяснил экономист.

«И сейчас, когда уже прошло примерно полтора года с момента, как вся эта система заработала, мы можем говорить о том, что ситуация стала менее опасной. В том числе для банков. И отсюда и уменьшение коэффициентов риска для кредиторов, и некоторая такая демонстрация ЦБ, что они успокаиваются на этот счет, что они не боятся», — заявил Колташов.

По словам собеседника агентства, ипотечный кредит заработал как дополнительный, а не основной инструмент покупки недвижимости. Ранее использовался другой метод, который позволял получить жильё без денег в кармане, уточнил эксперт.

«Было по принципу — денег нет, но я срочно покупаю квартиру. Так было много лет. А сейчас другая схема. У меня есть накопления, и я их использую, а дополнительно привлекаю вот эти вот ипотечные деньги. И чем их меньше, тем лучше», — сообщил Колташов.

Экономист считает, что после смягчения требований к выдаче ипотечных кредитов рынок жилья должен продолжать остывать после серьёзного перегрева. Это связано с тем, что в последние годы на рынке надулся опаснейший огромный ценовой пузырь, а сейчас цены постепенно начинают снижаться, подытожил специалист.

Экономист, руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ИА Регнум рассказал, что принятые Центробанком меры касаются, прежде всего, поддержки строительной отрасли, которая находится в достаточно тяжелых условиях. Эксперт сомневается в том, что такие меры могут быть приняты надолго, так как с точки зрения динамики ипотечного кредитования не все до конца ясно.

«Она вначале резко двигалась вниз, потом стала тормозить. Торможение ее приостановилось. И я думаю, что просто одной этой меры недостаточно, просто чуть легче будет получить ипотеку. А раз легче получить, значит, будет больше поддержки строительной отрасли. Потому что банк в конечном счёте отдаёт эти деньги на строительство девелоперам», — сообщил Масленников.

Как передавало ИА Регнум, 27 февраля в рамках ежегодной встречи с руководством ЦБ РФ глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 году в России ипотечное кредитование вырастет на 5%. При этом Набиуллина подчеркнула, что после чрезмерного прироста 2023 года и первой половины прошлого года требуется более сдержанная динамика.

Аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) прогнозируют, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка объем ипотечного рынка в 2025 году снизится на 30% по сравнению с 2024-м, когда было выдано 4,9 трлн рублей. Основной причиной эксперты называют отмену массовой льготной ипотеки по ставке 8% и повышение рыночных ставок по кредитам до 28% годовых.

Согласно постановлению правительства, в России продолжили эксперимент с льготной ипотекой под 12% для государственных служащих, запущенный в 2024 году. Программа льготной ипотеки для чиновников будет действовать до 1 февраля 2027 года. По окончании результаты эксперимента проанализируют, чтобы определить целесообразность продолжать предоставлять льготные условия для госслужащих на постоянной основе или в виде субсидий.

Финансовый советник Анна Веденеева 25 ноября 2024 года заявила, что ситуация с ипотечным кредитованием в России может улучшиться в 2025 году. Она предположила, что если Центральный банк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к уменьшению ипотечных ставок, что будет выгодно для заёмщиков, поскольку снизит стоимость кредитов.