Вашингтон, 2 марта, 2025, 19:34 — ИА Регнум. Сорванное соглашение между США и Украиной по минеральным ресурсам на данный момент не рассматривается, заявил 2 марта глава американского минфина Скотт Бессентв интервью телеканалу CBS News.

«В настоящее время нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Как передавало ИА Регнум, после скандальной перепалки 28 февраля президент США Дональд Трамп выгнал Зеленского из Белого дома и не стал подписывать с Украиной соглашение о полезных ископаемых.

В частности, американский лидер говорил о том, что перемирие «неминуемо», а глава киевского режима настаивал, что Украина его никогда не примет. Зеленский пытался при этом перебивать и возражать как Трампу, так и вице-президенту СШАДжей Ди Вэнсу и даже позволил себе нецензурную брань.

По итогу американский президент попросил Зеленского досрочно покинуть Белый дом и вернуться, когда тот будет «готов к миру». Украинская делегация после публичного скандала в Овальном кабинете прождала в ожидании около часа, рассчитывая всё же подписать соглашение по ресурсам, передаёт портал портал Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

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