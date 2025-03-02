Вашингтон, 2 марта, 2025, 20:17 — ИА Регнум. Глава Госдепа США Марко Рубио 2 марта в эфире телеканала ABC News отказался отвечать на вопрос о возможных уступках со стороны России в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Evelyn Hockstein/AP/TASS Госсекретарь США Марко Рубио

Рубио отметил, что это не та тема, которую следует обсуждать в телеэфире.

«Почему я должен говорить об этом в новостном выпуске? Это вопрос переговоров. Вот в чём проблема. Это не упражнение по обмену сообщениями, понятно?» — сказал глава Госдепа.

Ранее в этот же день советник американского президента по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что ради мирного урегулирования украинского конфликта киевскому режиму, «очевидно», придётся пойти на территориальные уступки.

Президент США Дональд Трамп, ранее отвечая на вопрос журналиста, не станет ли «опасным» сигналом сохранение за Россией территорий, прежде входивших в состав Украины, предложил сотруднику СМИ отвоевать эти территории самостоятельно.

После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп отметил, что Украина, возможно, вернёт часть прежних территорий, но едва ли вернётся к границам 1991 года. 26 февраля президент США заявил, что Вашингтон в ходе переговоров попытается помочь вернуть в состав Украины «как можно больше» территорий, но уточнил, что сделать это будет сложно.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года Путин заявил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), отметил глава государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 февраля исключил возможность заморозки боевых действий по линии соприкосновения. Это противоречит Конституции РФ, подчеркнул министр. Также он отметил, что Россия не намерена делать территориальных уступок Украине.