Москва, 2 марта, 2025, 19:26 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над «Оренбургом» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, прошедшая на стадионе «Лукойл Арена» в Москве, завершилась со счётом 2:0.

Сергей Фадеичев/ТАСС

На 61-й минуте открыл счёт лучший бомбардир РПЛ, костариканец Манфред Угальде. Он забил свой 16-й гол в сезоне, увеличив отрыв от Алексея Батракова до шести мячей в гонке бомбардиров. В самом конце матча, на шестой добавленной минуте, дебютный гол за «Спартак» забил аргентинский новичок команды Пабло Солари.

«Спартак» набрал 40 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Краснодару» и опережая «Зенит» по дополнительным показателям.

«Оренбург» остался на последнем месте в турнирной таблице.

Как сообщало ИА Регнум, в матче 19-го тура РПЛ 1 марта петербургский «Зенит» сыграл вничью с московским ЦСКА (0:0) на стадионе, который собрал 50 тысяч зрителей. Этот результат стал первым в их встречах за последние семь лет.