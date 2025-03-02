Симферополь, 2 марта, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Провалившиеся переговоры в США с участием главы киевского режима Владимира Зеленского в США продемонстрировали, что наступил момент расплаты за его преступления, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Tarasov/Global Look Press

«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — передает слова Константинова «РИА Новости».

Он добавил, что растущее дистанцирование США от Зеленского — лишь первый шаг в процессе его ответственности. Константинов уверен, что вскоре Зеленский понесет полную ответственность за ту национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.

28 февраля Зеленский посетил Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявлял о намерении подписать соглашение по использованию природных ресурсов Украины. Однако встреча переросла в конфликт на глазах у журналистов.

Президент США потребовал от Зеленского согласия на мирные переговоры, предупредив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи, предоставленных администрацией Байдена. В результате словесного конфликта Зеленский покинул Белый дом досрочно.

По мнению Трампа, Зеленский не готов к миру, но сможет вернуться в Белый дом, если согласится на мирное урегулирование.

Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление сдержанностью Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским, подчеркнув, что их сдержанность была поразительной, учитывая поведение украинского лидера.