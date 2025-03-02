Константинов заявил, что для Зеленского настал час расплаты за преступления
Симферополь, 2 марта, 2025, 18:56 — ИА Регнум. Провалившиеся переговоры в США с участием главы киевского режима Владимира Зеленского в США продемонстрировали, что наступил момент расплаты за его преступления, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
«Для Зеленского наступил час расплаты за все преступления, за то горе, которое он принёс украинцам, поэтому он и мечется туда-сюда через океан, психует и впадает в истерики», — передает слова Константинова «РИА Новости».
Он добавил, что растущее дистанцирование США от Зеленского — лишь первый шаг в процессе его ответственности. Константинов уверен, что вскоре Зеленский понесет полную ответственность за ту национальную трагедию, к которой он привел Украину и ее граждан.
28 февраля Зеленский посетил Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, который ранее заявлял о намерении подписать соглашение по использованию природных ресурсов Украины. Однако встреча переросла в конфликт на глазах у журналистов.
Президент США потребовал от Зеленского согласия на мирные переговоры, предупредив, что в противном случае США «умывают руки». Трамп также напомнил Зеленскому о 350 млрд долларов военной помощи, предоставленных администрацией Байдена. В результате словесного конфликта Зеленский покинул Белый дом досрочно.
По мнению Трампа, Зеленский не готов к миру, но сможет вернуться в Белый дом, если согласится на мирное урегулирование.
Как сообщало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление сдержанностью Трампа и его вице-президента Джей Ди Вэнса на встрече с Зеленским, подчеркнув, что их сдержанность была поразительной, учитывая поведение украинского лидера.